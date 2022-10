Cade nel Tevere per un selfie, grave donna a Roma

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - E' caduta nel Tevere mentre cercava di farsi un selfie. Per questo, secondo le prime ricostruzioni, una donna di 48 anni è stata soccorsa nel fiume Tevere a Roma dai vigili del fuoco e dalla polizia. Per motivi ancora da accertare la donna sarebbe caduta dal Ponte Milvio sembra mentre cercava di farsi un selfie. Sul posto sono intervenuti agenti del reparto Volanti e della Fluviale oltre al nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. La donna è stata salvata e affidata agli operatori del 118 e trasferita in ospedale, all'Umberto I. Indagini sono in corso per accertare la dinamica di quanto avvenuto. (ANSA).