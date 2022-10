++ Paciolla: pm Roma chiede archiviazione indagine ++

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione della indagine relativa alla morte di Mario Paciolla, 33 anni, morto in Colombia nel luglio del 2020. Il cooperante napoletano fu trovato impiccato, nella sua abitazione a San Vicente del Caguán dove si trovava come collaboratore delle Nazioni Unite per un progetto di pacificazione interna tra governo locale ed ex ribelli delle Farc. I pm romani avevamo avviato un fascicolo per omicidio contro ignoti ma le verifiche svolte in questi anni non hanno portato ad elementi concreti su questa ipotesi. Per gli inquirenti la strada più accreditata resta quella del gesto volontario. (ANSA).