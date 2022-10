Ryanair: O'Leary, a Roma serve Ciampino

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Roma ha bisogno di Ciampino come aeroporto, non può averne solo uno, sarebbe un monopolio.

Bisogna investire in Ciampino, l'aeroporto deve crescere.

Parlano di rumori a Ciampino, ma non siamo noi, infatti noi siamo vittime a Ciampino dei vari aerei militari". Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo Ryanair, Michael O'Leary, scherzando poi che a "far rumore sono anche gli aerei personali di Berlusconi (ANSA).