Picchia fidanzato della ex, daspo urbano per un giovane di Fondi

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Ha perseguitato e picchiato il fidanzato della sua ex fidanzata. Per questo il questore di Latina ha emesso un Daspo urbano di un anno per un 19enne di Fondi. I fatti risalgono a novembre del 2021, quando il giovane ha iniziato a minacciare l'attuale fidanzato della sua ex, ogni qualvolta lo incontrava per le vie di Fondi, intimandogli di porre fine alla sua attuale relazione sentimentale, sino a giungere alla fine dello scorso agosto quando, all'interno di un bar, ha aggredito il malcapitato con un pugno al volto, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Il giovane è stato così denunciato per il reato di minacce, lesioni ed atti persecutori. (ANSA).