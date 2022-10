Nasce master Textualities per avvio ai mestieri del testo

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - Si svolgeranno principalmente a Perugia gli incontri del master di primo livello Textualities, finora unico in Italia e pensato per avviare ai mestieri del testo. E' stato presentato presso la sede della Società Dante Alighieri, a palazzo Firenze a Roma.

Il master - è stato spiegato - offre conoscenze e strumenti tecnici in campi diversi per una formazione "innovativa, e proponendo uno sguardo completo sui settori editoriali, delle comunicazioni, della formazione, della docenza e delle risorse umane". E' organizzato e promosso da Arci Spazio Humanities Aps, associazione di promozione sociale, in collaborazione con Università degli studi di Perugia, Società Dante Alighieri, considerata principale istituzione di promozione della lingua italiana nel mondo, Umbrò cultura e CentroScritture.

A presentare il master sono stati Franco Buffoni, poeta e traduttore, Maria Borio, scrittrice, ricercatrice e curatrice, Valerio Massaroni, direttore del CentroScritture di Roma e figure del mondo della comunicazione istituzionale e politica.

Si tratta - è stato sottolineato ancora - del primo corso di alta formazione che ha come focus il testo in tutti i suoi ambiti, creativi e tecnici. Al centro della ricerca c'è un lavoro sulla testualità, sia umanistica sia scientifica sviluppata rispetto a settori lavorativi diversificati. Il master offre strumenti di ideazione-creazione, produzione e distribuzione del testo, dalle scritture creative e quelle specialistiche, per imparare a esercitare a vari livelli formativi competenze tecniche e sociali.

Fra gli obiettivi più importanti c'è dunque lo sviluppo di tutte le capacità legate al lavoro sui testi. (ANSA).