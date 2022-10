Luca Marinelli sarà Mussolini in M La serie

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Sarà Luca Marinelli a interpretare Benito Mussolini in M. La serie, tratta dal romanzo bestseller di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega. La serie in otto episodi, targata Sky Original e prodotta da Lorenzo Mieli con The Apartment Pictures, è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma dal regista Joe Wright e dagli sceneggiatori Stefano Bises e Davide Serino e racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce. Il primo ciak è in programma tra 3 settimane a Cinecittà. (ANSA).