(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Sabato 22 ottobre, al Ritz Ballroom del St. Regis Rome, prima sala da ballo di Roma, si riaccendono i riflettori sulla XIV edizione del Gran Ballo Viennese di Roma: il Charity Ball, un evento realizzato a favore di Make A Wish Italia.

Tenaci, determinate, curiose della vita e di sé stesse, ma soprattutto libere "sognatrici" in grado di sfidare il mondo.

Questo l'identikit delle ventisei ragazze, provenienti da tutta Italia, che dopo una pausa obbligata dovuta alla pandemia, tornano a danzare sulle note dei più famosi Valzer di Strauss accompagnate dagli Allievi dell'Accademia Militare dell'Aeronautica di Pozzuoli. Elvia Venosa, organizzatrice dell'evento dal 2007, si impegna da anni ad infondere, con grinta e tenacia, i principi di un tempo, pur restando al passo con la contemporaneità.

L'evento come ogni anno sarà preceduto da una settimana impegnativa e ricca di emozioni, durante la quale per le 26 partecipanti si alterneranno lezioni di Bon Ton, svolte dall'Accademia Italiana di Galateo, di Portamento con Angela Borello, di Make-up, con Pablo Gil Cagnè ed Armocromia con Anna Iadicicco. Accompagnate dai rispettivi cavalieri, le debuttanti, seguiranno le lezioni di Valzer curate dal maestro Fabio Mollica che, sin dalla prima edizione, si fa garante di impeccabili coreografie supportando ogni coppia nello studio dell'esecuzione, ma soprattutto dell'interpretazione.

Gli ospiti, presenti alla serata di Gala, avranno la possibilità di immergersi nelle magiche atmosfere dei balli viennesi e ballare sulle note di un repertorio eseguito da un'orchestra dal vivo. Una magica serata, all'insegna di un crescendo di emozioni ed un susseguirsi di spettacoli, che conquisterà ogni singolo spettatore. (ANSA).