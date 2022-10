Golf Travel Market, Italia con 400 campi punta al primato

(di Cinzia Conti) (ANSA) - ROMA, 18 OTT - C'è il campo di Donnafugata (Sicilia) disegnato dal maestro del green Gary Player. O quello di Pevero in Sardegna con un panorama unico creato dalla natura e messo in luce da Robert Trent Jones. C'è lo storico Circolo del Golf di Roma Acquasanta, dove è passata la storia, visto che risale agli albori del secolo scorso. Ma soprattutto ognuno dei quasi 400 campi da golf disseminati da Nord a Sud (uno dei Paesi con l'offerta più ampia in Europa) è immerso nella bellezza archeologica, architettonica, paesaggistica e anche enogastronomica d'Italia. Italia che ospita in questi giorni alla Nuvola di Fuksas a Roma l'International Golf Travel Market, il più importante marketplace per gli operatori specializzati nel turismo del golf che ha portato all'Eur quasi 800 buyers. E questo a pochi mesi di un evento della Ryder Cup 2023, la più prestigiosa competizione internazionale di golf nonché il terzo evento sportivo più seguito al mondo, che si disputerà tra il 29 settembre ed il 1 ottobre 2023 al Marco Simone di Guidonia (Roma).

"Portare l'Igtm a Roma - spiega Gian Paolo Montali, direttore della Ryder Cup - è stata un'altra sfida vinta, come quella di ospitare il prossimo anno la Ryder Cup, perché porteremo nel mondo l'immagine di una città, una regione ma anche tutto un Paese dove ci sono campi di golf spettacolari. E i cittadini del mondo con la passione per questo sport vorranno sicuramente venire a Roma e giocare dove si è svolta la Ryder Cup".

Quanto il turista sportivo e in particolare dedito al golf sia importante per l'Italia lo spiega Maria Elena Rossi, direttrice marketing dell'Enit: : "E' un tipo di viaggiatore che permane più a lungo (almeno una settimana), spende di più (circa il doppio della spesa media del turista in Italia che è circa 100 euro al giorno), non si accontenta di un solo campo e viaggia da uno all'altro, viaggia, anche in periodi fuori stagione". Per la vacanza sportiva, l'Italia accoglie 209 mila viaggiatori internazionali nel 2021 che effettuano 749 mila pernottamenti e spendono 104 milioni di euro. (ANSA).