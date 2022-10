Vaccini: nel Lazio distribuite 450mila dosi anti influenzale

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Ad oggi nel Lazio sono state distribuite oltre 450 mila dosi di vaccino anti influenzale ai medici di medicina generale (mmg) e pediatri di libera scelta (pls). Sono state registrate oltre 55 mila somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 1.828 medici e 108 pediatri. E' partito anche il programma regionale per lo screening dell'infezione da HCV che permetterà di rilevare le infezioni da virus dell'epatite C non ancora diagnosticate ed avviare le persone alla valutazione per il trattamento farmacologico gratuito. Lo screening dell'HCV è rivolto ai nati tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989.

Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/prenotazioni-screening-hcv. (ANSA).