Morta nello scontro auto-moto, arrestato conducente vettura

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Arrestato il conducente dell'auto coinvolta in un incidente avvenuto ieri sera ad Ostia a seguito del quale è morta una ragazza di 23 anni. I fatti ieri sera intorno alle 19,00 quando presso Lungomare Duilio, all' altezza di Piazza Sirio, si è verificato un grave incidente tra un'auto ed una moto: la 23enne, passeggera della moto, è morta all'Ospedale Grassi a seguito delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell'incidente intervenivano le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale che, al termine degli accertamenti sull'accaduto, eseguivano l'arresto, disposto dal Magistrato, del conducente dell'auto, un uomo di 40 anni.

Feriti nell'incidente anche il conducente della moto, ragazzo di 26 anni, ed i passeggeri dell'auto. Per entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti sono stati richiesti gli esami alcolemici e tossicologici di rito e gli agenti hanno provveduto al sequestro dei veicoli. Ulteriori indagini sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. (ANSA).