Cairo, l'arrivo a Roma per il Giro è come Parigi per il Tour

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "L'arrivo a Roma per il Giro d'Italia è come quello di Parigi per il Tour de France, è la conclusione naturale. Sarei più che felice di arrivare a Roma più volte e non solo quest'anno". E' il commento all'ANSA di Urbano Cairo, presidente di RCS Mediagroup, sul grande finale ai Fori Imperiali dell'edizione 2023. "Mi hanno promesso che quest'anno sarà tutto perfetto", rivela Cairo, ricordando come nel 2018 la tappa romana fu neutralizzata per salvaguardare la sicurezza dei ciclisti, costretti a destreggiarsi tra buche e sanpietrini. (ANSA).