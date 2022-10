Sarri "la Lazio è cresciuta, Immobile assenza pesante"

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "L'infortunio di Immobile, per noi è un'assenza pesante. Prendere un vice che abbia numeri simili a Ciro la vedo dura, lui è uno da primi quattro in Europa". Così il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, commenta il ko dell'attaccante dopo il pareggio contro l'Udinese. "Difficile farsi un'idea sull'entità dell'infortunio prima degli esami strumentali", continua Sarri, che poi elogia la prestazione difensiva dei suoi. "La solidità emerge con l'atteggiamento della squadra: ormai siamo sempre dentro alla partita, siamo più aggressivi, decisi sulle palle vaganti. Siamo cresciuti. Alla terza partita in sei giorni, l'Udinese era il peggior avversario possibile ma sono davvero contento della prestazione". Una battuta anche su Provedel: "Sapevo fosse un portiere di ottimo livello, ma forse è qualcosa di più". (ANSA).