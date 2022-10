Roma,controllo gratuito per bimbi con disturbi apprendimento

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Una giornata di controllo sanitario gratuito per individuare il rischio o il sospetto di dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia è stata organizzata dal Polo Riabilitativo Nuova Sair per 250 bambini dai 5 ai 14 anni di età. I Dsa, Disturbi Specifici dell'Apprendimento, interessano il 4,5% della popolazione in età evolutiva e sono caratterizzati da difficoltà in alcune aree dell'apprendimento scolastico come la lettura, la scrittura e il calcolo. Non sono disabilità ma se non vengono individuati e trattati i Dsa possono incidere significativamente in età adulta e limitare l'apprendimento scolastico, l'autostima e la vita di relazione.

E' importante per questo intervenire precocemente.

"L'8% dei bambini che oggi stiamo sottoponendo ai test frequenta l'ultimo anno della scuola dell'infanzia. A cinque anni è già possibile individuare gli indici di rischio per lo sviluppo del Dsa", fanno sapere Rosario Riccioluti, presidente Nuova Sair, e Armando Cancelli, direttore sanitario del Polo Riabilitativo Nuova Sair. Il controllo gratuito per Dsa organizzato dal Polo Riabilitativo Nuova Sair è stato patrocinato dalla ASL Roma 2 e dal Municipio V.

"Una bella iniziativa quella che si svolge oggi al Polo Riabilitativo Nuova Sair per l'individuazione dei segnali di rischio o sospetto DSA" - ha dichiarato il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, che questa mattina ha preso parte all'iniziativa. "Nelle scorse settimane abbiamo lavorato molto per sensibilizzare le scuole del territorio e le famiglie sull'importanza del riconoscimento precoce dei segnali di rischio e siamo felici di questa ampia partecipazione alla giornata di controllo gratuito" - ha concluso. (ANSA).