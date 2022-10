Calcio: Sarri "con terreno Olimpico così serve altro allenatore"

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Avevamo preparato una serie di uscite da dietro, poi abbiamo abolito tutto. Uscire a palla veloce era come innescare una bomba tra i piedi. Impossibile giocare. Non so cosa abbia intenzione di fare il presidente, ma se il terreno è questo va preso un altro allenatore, io con questo terreno non so giocare". E' lo sfogo di Maurizio Sarri a DAZN dopo la partita con l'Udinese parlando dell'Olimpico.

"Altrimenti andiamo noi a giocare su un altro campo - prosegue -. Non sono nervoso, è una constatazione. Faccio giocare le squadre con 700 passaggi, se il terreno è questo allora non sono l'allenatore ideale". (ANSA).