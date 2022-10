Expo 2030: il gladiatore Crowe tifa per Roma

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La corsa della Capitale per Expo 2030 ha come supporter d'eccezione il gladiatore Russel Crowe. Oggi nell'incontro avuto in Campidoglio il sindaco ha parlato all'attore della candidatura della Capitale a Expo 2030 e l'attore si è definito come primo sostenitore di Roma. Dopo aver ricevuto in aula Giulio Cesare una targa come ambasciatore di Roma, Crowe si è quindi prestato volentieri a posare in una foto con la maglia dell'esposizione internazionale, con il logo scelto dalla Capitale per la candidatura, e con sopra scritto 'Crowe'. (ANSA).