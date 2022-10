Caos traffico a Roma, ambientalisti bloccano arterie stradali

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Nuova giornata campale per gli automobilisti a Roma. Gli attivisti del movimento ambientalista 'Ultima Generazione' hanno bloccato due delle arterie principali della Capitale, il viadotto della Magliana e la Tangenziale est, causando grossi problemi al già intenso traffico della mattina.

Sul posto sono intervenuti sia i vigli urbani che gli agenti di polizia per liberare i blocchi e convincere i ragazzi a spostarsi dalla strada. I manifestanti, che si sono sdraiati a terra esponendo lo striscione del movimento, sono stati identificati. "Ci dispiace creare disagio - scrive Ultima Generazione sul proprio profilo Twitter -, ma è l'unico modo che ci è rimasto per farci sentire". (ANSA).