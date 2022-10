In fiamme camion rifiuti Ama a Roma, spento incendio

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Un camion Ama per la raccolta dei rifiuti ha preso fuoco questa mattina alle 9.30 nel quartiere Ostiense a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le le fiamme ma al momento la circolazione della via, da Ostiense fino a via Giacomo Bove, è rimasta bloccata.

Bisognerà accertarne la causa. I cittadini dalla strada hanno visto alzarsi una colonna di fumo nera e sentito un forte odore acre. La Polizia Locale ha messo in sicurezza le strade.

L'intervento è stato portato a termine dal Gruppo Tintoretto, e dal gruppo pronto intervento traffico. Da quanto si apprende la chiusura persiste. (ANSA).