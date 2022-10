Il Women in cinema Award nel segno delle donne iraniane

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Il Women In Cinema Award 2022 è dedicato a tutte le donne iraniane che con lo slogan "Zhen, Zhian, Azadi!", "Donna, vita, libertà" protestano per Mahsa Amini, Hadis Najafi, Nika Shakarami e tutte le altre vittime della repressione del regime. A nome delle donne sarà presente l'attivista Parisa Nazari.

Il Wica, nato da un'idea di Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo, annuncia tutti i premiati nell'ambito dell'edizione che si svolge durante la Festa di Roma (13-23 ottobre), dopo quella alla Mostra del cinema di Venezia : Maria Pia Ammirati, Arisa, Chiara Francini, Giuseppe Piccioni, Lunetta Savino e la giornalista Miariam Mauti.

I riconoscimenti di questa edizione saranno assegnati domenica 16 ottobre all'Acquario Romano - Casa dell'Architettura.

I premi sono conferiti da un'Academy tutta al femminile composta dalle giornaliste di cinema Fulvia Caprara, Paola Casella, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna, Stefania Ulivi.

WiCA è curato dall'imprenditrice culturale Claudia Conte testimonial del Premio. Women in Cinema Award gode del Patrocinio del Ministero della Cultura e di Roma Capitale - Assessorato alla Cultura. (ANSA).