Geppi Cucciari madrina della Festa di Roma

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Geppi Cucciari è la madrina della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, al via il 13 ottobre. L'autrice e conduttrice sul red carpet di apertura e sul palco per presentare la cerimonia inaugurale della Festa, alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. In oltre venti anni di carriera, Geppi Cucciari si è dimostrata una delle più brillanti e poliedriche donne dello spettacolo in Italia, in grado di muoversi a suo agio fra cinema, televisione, radio e teatro. (ANSA).