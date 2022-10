Debutta la chirurgia robotica al Campus Biomedico di Roma

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - La chirurgia laparoscopica robot assistita di ultima generazione debutta al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico grazie alla tecnologia del Robot Hugo di Medtronic, un braccio in più in sala operatoria per interventi mininvasivi e tempi di recupero più rapidi. Una tecnologia robotica più adattabile a ogni esigenza e con costi più bassi di quella ora utilizzata in molte strutture sanitarie, viene messa a disposizione dei pazienti della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico con patologie urologiche.

Chirurgia del rene, della prostata e della vescica sono solo le prime e più diffuse operazioni che gli specialisti del Campus Bio-Medico faranno da oggi.

"Un percorso di crescita importante per questo ospedale verso una sanità del futuro in un nuovo ecosistema che metta il paziente al centro e dove le nuove tecnologie vadano di pari passo con l'umanizzazione delle cure", ha commentato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

"L'avvio con Hugo della chirurgia robotica della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico - sottolinea l'AD e DG Paolo Sormani - è una evoluzione tecnologica nella chirurgia mininvasiva urologica e ginecologica e, a breve, in chirurgia generale. Si tratta di un'innovazione che consente di integrare una vasta gamma di strumenti chirurgici di ultima generazione, innalzando il livello di precisione in alcune tipologie di interventi, preservando l'integrità funzionale degli organi coinvolti e permettendo così ai pazienti tempi di recupero più rapidi. I professionisti del nostro Policlinico Universitario potranno dare vita a uno dei primi centri europei di formazione in chirurgia robotica, ospitando colleghi provenienti da altre sedi e migliorando la formazione dei giovani specializzandi".

