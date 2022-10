Assalto Cgil: a giudizio il leader no vax Franzoni

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Giudizio immediato per Nicola Franzoni, leader dei no vax finito in carcere nei mesi scorsi per l'assalto alla Cgil avvenuto il 9 ottobre del 2021 a Roma.

Il pm Gianfederica Dito ha chiesto e ottenuto il processo, che inizierà il prossimo 18 ottobre davanti alla ottava collegiale, per lui e Alessandro Brugnoli, in uno dei filoni dell'indagine.

Nei confronti di Franzoni le accuse sono di concorso in devastazione e saccheggio, istigazione a delinquere e violazione dell'obbligo di dimora. Per Brugnoli, oltre all'accusa di devastazione anche quella di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata.

In questa tranche di indagine sono coinvolti anche tre militanti di Forza Nuova: Claudio Toia, ultras juventino 'del gruppo 'Antichi valori', Mirko Passerini ed Emiliano Esperto. Due di loro hanno chiesto il giudizio abbreviato mentre un terzo ha chiesto di patteggiare la pena: l'udienza è fissata al 22 novembre davanti al gup.

Per questa vicenda è in corso già un processo che vede imputati, tra gli altri, il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, l'altro vertice del movimento, Giuliano Castellino, l'ex Nar Luigi Aronica e la militante Pamela Testa. (ANSA).