Sanità: quasi 1 mld per accesso giovani ai consultori

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Nell'odierna seduta di giunta regionale è stato approvato il progetto per la 'Promozione del benessere della persona attraverso l'accesso ai Consultori Familiari' grazie ad uno stanziamento di 862.952 euro a favore delle Aziende Sanitarie del Lazio. Tra gli obiettivi vi sono l'individuazione precoce del disagio tra gli adolescenti e il rafforzamento della rete di integrazione tra i servizi che operano sul territorio, prioritariamente consultori familiari e scuole.

"Si tratta di un ulteriore segnale di attenzione verso i più giovani in un momento difficile legato al post pandemia. Stiamo proseguendo il lavoro per il potenziamento della rete dei consultori che rappresenta una protezione importante e per i cittadini e il territorio", dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nello specifico lo stanziamento viene così ripartito: Asl Roma 1 - 148.928,98, Asl Roma 2 - 186.444,58, Asl Roma 3 - 91.705,61, Asl Roma 4 - 49.853,79, Asl Roma 5 - 75.895,97, Asl Roma 6 - 88.056,42, Asl VT - 44.622,63, Asl RI - 21.641,19, Asl LT - 86.323,09, Asl FR - 69.480,05.

La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà al monitoraggio, alla raccolta dei dati e all'attuazione del piano e il provvedimento sarà ora pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. (ANSA).