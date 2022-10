Salva ragazzo da bulli, Gualtieri premierà conducente Atac

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Grazie a Simona, l'autista dell'Atac Roma intervenuta in difesa di un ragazzo vittima dei bulli sull'autobus che guidava. Roma è fiera di questi gesti virtuosi che fanno della nostra città una comunità solidale e vicina a chi è indifeso. Con l'assessore Eugenio Patané, a Dicembre, la premieremo in Campidoglio per questo con la medaglia della città. Brava!". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in merito alla conducente Atac che ha salvato un ragazzo da un gruppo di bulli. (ANSA).