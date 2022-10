Pacco sospetto in ambasciata russa, ma dentro solo carta

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - I carabinieri sono intervenuti questa notte all'ambasciata russa a Roma, in via Gaeta, dopo che il personale aveva trovato un pacco sospetto all'interno del giardino. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e i vigili del fuoco, oltre al personale del 118. Dall'analisi dell'involucro è emerso che all'interno erano presenti giornali e delle confezioni di cereali. L'analisi degli specialisti ha escluso la presenza di sostanze nocive o di natura radioattiva ma il materiale è stato prelevato per effettuare ulteriori accertamenti. (ANSA).