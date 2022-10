Mafia: processo appello ai Casamonica, pg 'confermare condanne'

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - La Procura generale di Roma ha chiesto la conferma delle condanne nell'ambito del maxiprocesso di appello al clan Casamonica. Nei confronti degli imputati, tra cui i capi del gruppo criminale attivo nell'area est della Capitale, le accuse sono, a seconda delle posizioni, di associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all'estorsione, l'usura alla detenzione illegale di armi.

I giudici di primo grado avevano disposto condanne per circa 400 anni di carcere. A 30 anni era stato condannato Domenico Casamonica, 20 anni e 6 mesi per Giuseppe Casamonica e 25 anni e 9 mesi per Salvatore Casamonica.

"L'indagine della procura di Roma ha posto fine allo strapotere dei Casamonica - ha detto il pg Francesco Mollace nel corso della requisitoria -. Un clan da anni a braccetto con Banda della Magliana e poteri forti della capitale con una forza di intimidazione impressionante. La galassia Casamonica è quella peculiare struttura dell'organizzazione che porta i diversi gruppi ad unirsi quando c'è 'bisogno'". (ANSA).