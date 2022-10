Gianni Togni, dal 28 ottobre "Live", il primo album dal vivo

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Il 28 ottobre esce Live (Acquarello/distribuito da Self e Believe Digital), il primo disco dal vivo di Gianni Togni, che arriva dopo i quarant'anni di musica del cantautore. Diciassette brani che ripercorrono la sua carriera, dai grandi successi alle canzoni d'amore, che raccontano le tanti e differenti scelte stilistiche intraprese in questi anni. L'album è disponibile in formato fisico in doppio LP, doppia musicassetta e CD singolo.

Un titolo semplice e internazionale, per un album che vuole omaggiare i momenti di felicità vissuti durante gli ultimi concerti del cantautore, tenutesi a maggio di quest'anno - dopo diversi rinvii dovuti all'emergenza pandemica - che, in occasione dei 40 anni di carriera, hanno segnato il suo ritorno sul palco. Registrati durante la data dal vivo del 14 maggio 2022 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, i brani sono stati poi trasferiti in sala d'incisione su nastro analogico a 24 tracce, senza uso di plugin.

"Io amo definirmi un artista pop indipendente - commenta Gianni Togni -. Questo genere musicale, se così possiamo chiamarlo, permette di spaziare e unire mondi diversi, dal rock al folk, dalla classica al jazz, dall'etnica all'elettronica, creando un modo inclusivo ed empatico di vivere la musica. Non ho mai fermato la mia curiosità nel cercare sempre nuove strade e sfide artistiche, e questo pensiero mi ha dato la possibilità di evitare una noiosa ripetitività. Anche fondare una etichetta discografica personale ha significato molto per me, visto che negli ultimi due decenni questa scelta, spesso faticosa, mi ha permesso di scrivere, suonare e produrre solo quello a cui sono veramente interessato, senza dover sottostare a compromessi imposti da altri". (ANSA).