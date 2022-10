Enia e 'L'abisso', a teatro la guerra cancella Lampedusa

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - ''In questi cinque anni, da quando ho cominciato a recitare L'abisso le cose sono, se possibile, peggiorate'' sottolinea Davide Enia, che lo ha riproposto allo Spazio Rossellini, aprendo la rassegna PerformAzione a Roma. E lo scrittore-attore spiega: ''Con la pandemia e poi in particolare con la guerra non si è più parlato davvero del dramma degli sbarchi e dei migranti, della tragedia che continua a avvenire nel Mediterraneo, perché la storia non è influenzata dalla politica e prosegue il suo corso portando avanti i corpi delle persone, conseguenza di una vampirizzazione del pianeta da parte di una minoranza e della cecità di chi non vuol capire, di chi non ha la volontà di ripensare tutto completamente, come è necessario, a cominciare dal nostro modo di vivere''. L'abisso, che oggi ha alle spalle oltre 300 repliche e nasce dal romanzo di Enia Appunti per un naufragio, edito da Sellerio, che sta per ristampare anche il suo primo libro Così in terra del 2012, racconta come fosse in presa diretta quel che l'autore ha visto, saputo, assistito, partecipato nei suoi tanti soggiorni a Lampedusa, che ancora oggi continuano e con cui non ha mai perso i contatti.

Per chi volesse capire cosa è il teatro, ovvero la capacità delle parole di farsi verità, di coinvolgere (e sconvolgere) concretamente lo spettatore, il monologo di Enia è esemplare, è acqua, onde, respiro che manca, carne e sangue, è vita e morte, rapportando poi quelle tragedie, quel vissuto con la sua vita privata, col rapporto con suo padre e uno zio che sta morendo, così da darle un contrasto e un contesto in cui il trauma di quelle esperienze possa sciogliersi in parole, appunto, e in pianto, quel pianto che a Lampedusa è normalità di chi vi vive, quel pianto che prima poi sgorga da tutti coloro che Enia incontra. Uno spettacolo che trasforma, perché il vero teatro deve sempre farsi esperienza, deve spingere a interrogarsi, anche quando non narra di fatti così estremi. E Enia lo fa persino con un lavoro di tutt'altro tono, Italia-Brasile 3 a 2 - Il ritorno che ha superato le 800 repliche, cui ora si aggiungeranno quelle della ripresa dal 20 al 23 ottobre al Metastasio di Prato e dall'8 al 20 novembre al Piccolo di Milano.