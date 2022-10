Don Giovanni di Mozart apre i concerti alla Sapienza

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Il Don Giovanni di Mozart in forma di concerto apre il 15 ottobre la stagione dell' Istituzione Universitaria dei Concerti. Sul podio dell' Aula Magna della Sapienza salirà il giovane maestro Enrico Saverio Pagano per dirigere l' Orchestra da Camera Canova nel capolavoro del compositore austriaco. Nel cast spicca il baritono Vittorio Prato, nel ruolo del protagonista. Accanto a lui tra i personaggi principali Giacomo Nanni (Leporello), Sabrina Cortese (Donna Anna), Marco Ciaponi (Don Ottavio), Michela Guarrera (Donna Elvira). Lo spettacolo, con inizio alle 17, verrà replicato il 17 e il 18 ottobre alle 20. La produzione originale riporta nell' Ateneo l'Orchestra Canova e il suo fondatore/direttore appena ventisettenne, artisti che dalla stagione scorsa sono in residenza nella IUC. ''Non capita spesso che un'opera come Don Giovanni sia affidata a un direttore d'orchestra Under 30 - dice Enrico Saverio Pagano - eppure, come accade con tutti i capolavori, anche il Don Giovanni assume un carattere e un significato particolari a seconda dell'età in cui lo si affronta. È un privilegio avere l'opportunità di cimentarmi con quest'opera, ancora di più perché sarà eseguita in forma di concerto, dove la musica sarà in primo piano''. Il direttore ha spiegato di aver scelto il cast vocale, nel quale giovani emergenti sono accostati a nomi di primo piano nel panorama internazionale, in relazione allo stile e agli equilibri considerati appropriati per la lettura dell'opera. ''Mozart e Da Ponte -ricorda - erano innanzitutto due grandissimi uomini di teatro, che conoscevano il gusto del pubblico e che sapevano come stupirlo e accontentarlo.

Cercheremo quindi una lettura incentrata sui contrasti e le sorprese del teatro mozartiano, sullo slancio vitale e la freschezza che la sua musica sempre contiene, e sull'energia che è nel dna di un gruppo di giovani interpreti''. La stagione musicale della Iuc - curata dal direttore artistico Giovanni d' Alò - proporrà fino a maggio 37 appuntamenti con star internazionali e programmi che spaziano dalla polifonia rinascimentale alla musica d'oggi. (ANSA).