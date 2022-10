Da Avati a Garrone in piazza per il cineforum dei ventenni

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Pupi e Antonio Avati per Regalo di Natale, Matteo Garrone e Marco Spoletini per l'Imbalsamatore e poi i Manetti Bros, Ciro d'Emilio, Ciro De Caro. Nei giorni della Festa di Roma, dal 12 al 26 ottobre, i grandi nomi del cinema italiano saranno in piazza nella capitale, sempre al quartiere Flaminio, fianco a fianco con i ragazzi per sei serate dedicate al cinema, ai documentari e ai corti d'autore nell'ambito del Polis Festival, una manifestazione culturale organizzata a piazzale Ankara, alle spalle dello stadio Flaminio, dai giovanissimi dell'associazione Visionarte.

Vincitori di un bando comunale nato per riqualificare e rivitalizzare zone trascurate della città, i ragazzi di Visionarte, tutti rigorosamente under 25, partono da una passione condivisa per il cinema e le arti figurative che a diverso livello ognuno di loro pratica nella vita. Il Festival Polis, in scena dal 22 settembre al 30 ottobre sempre nello spazio di piazzale Ankara, nasce così, con l'idea di una sfida culturale, la voglia, raccontano, di "risvegliare la gioventù romana dal torpore della quotidianità e dell'abitudine". Da qui anche gli appuntamenti con il grande schermo. Il debutto mercoledì 12 ottobre alle 20-30 con la proiezione di Regalo di Natale ospiti i fratelli Avati. Domenica 16 ottobre sarà dedicata invece ai documentari: alle 18.30 i lavori dell'Accademia del cinema Renoir ospite il regista e sceneggiatore Ciro D'Emilio. Alle 20.30 Ennio, l'epico documentario di Giuseppe Tornatore sul grandissimo Morricone, ospiti Massimo Quaglia, David per il montaggio, e il produttore Gabriele Costa. Mercoledì 19, alle 20.30, è la volta dell'Imbalsamatore, ospiti il regista, Matteo Garrone, e il responsabile del montaggio, Marco Spoletini. Venerdì 21 ottobre si proietta il film francese La Haine, di Mathieu Kassovitz premiato a Cannes nel 1995; Lunedì 24 ottobre, alle 20, in programma cortometraggi di Matteo Garrone, Manetti Bros, Ciro d'Emilio, Ciro de Caro. La chiusura mercoledì 26 ottobre con Il Conformista capolavoro anni '70 di Bernardo Bertolucci. Tutte le proiezioni verranno introdotte da cortometraggi a partire dalle 19. L'ingresso è libero. Altre informazioni sul profilo instagram @polis.festival. (ANSA).