Al Circo Massimo salute e sport con la Longevity Run

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Il binomio salute e sport sarà protagonista nel weekend del 15-16 ottobre della quarta edizione romana della Longevity Run 2022. L'appuntamento con la prevenzione e i corretti stili di vita si sposta quest'anno al Circo Massimo. La giornata di sabato 15 sarà dedicata ai check-up gratuiti del Policlinico Gemelli e all'attività fisica con lezioni di pilates e funzionale, mentre domenica 16 ottobre la scena sarà dominata dalla Longevity Run, una gara non competitiva di 6 Km, che si affianca quest'anno alla storica 15 km competitiva 'Roma Urbs Mundi' organizzata dal gruppo sportivo GSBRun - Bancari Romani. Per la Longevity Run ci si può iscrivere sul sito http://www.longevityrun.it/ "Siamo giunti alla IV edizione della Longevity Run - spiega il professor Francesco Landi, Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs - una manifestazione che di anno in anno cresce in prestigio e popolarità, incontrando sempre più il favore del pubblico. Quest'anno il Villaggio della Prevenzione fa base al Circo Massimo e noi del Gemelli saremo lì per ribadire l'importanza della prevenzione, di un sano stile di vita e della ricerca per il raggiungimento del migliore stato di salute a tutte le età, prerequisito di una longevità di successo. Ma non solo. Quest'anno al Villaggio della Prevenzione sarà presente anche la Komen, per ricordare a tutti l'importanza dello screening per il tumore del seno, visto che ottobre è anche il mese dedicato a questo, che è il tumore più frequente tra le donne e che compare in età sempre più precoce". Prevenzione e corretto stile di vita "sono anche le due facce della longevità e noi vogliamo ricordarlo attraverso la Longevity Run, che è anche e soprattutto una grande evento dedicato alla salute e ai consigli per come regalarsi tanti anni da vivere in buona salute. Noi del Gemelli saremo lì, per offrire screening gratuiti, ribadire l'importanza della prevenzione, anche sul tema dei vaccini (antinfluenzale, herpes zoster, COVID-19), e per dare per primi il buon esempio".

Partner istituzionali di questa edizione della Longevity Run sono Roma Capitale e Federazione Italiana di Atletica Leggera-Comitato Lazio. (ANSA).