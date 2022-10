Sergio Zavoli, nasce il comitato per celebrazioni del centenario

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Convegni sulle nuove frontiere della comunicazione di massa, istituzione di un premio annuale per il giornalismo di inchiesta, seminari nelle università e nelle scuole superiori sul tema dell'etica nell'informazione pubblica e nella critica. Tutto nel nome e nel ricordo di Sergio Zavoli, in occasione delle onoranze per il centenario dalla sua nascita (21 settembre 1923). Questi gli obiettivi principali che si propone di realizzare un comitato di amici e di estimatori del grande giornalista e scrittore, condirettore del telegiornale Rai, direttore del Gr, presidente della Rai dal 1980 al 1986, autore di inchieste che hanno segnato la storia, senatore e presidente della Vigilanza, scomparso il 4 agosto 2020. Il comitato, presieduto dalla moglie di Zavoli, Alessandra, è costituito da Giorgio Assumma, Lorenza Lei, Marco Tarquinio, Giuseppe Tornatore, Maurizio Costanzo, Renzo Arbore, Pippo Baudo, Marcello Sorgi. (ANSA).