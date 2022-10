Percepivano illegalmente reddito cittadinanza,25 denunciati

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un totale quasi 117 mila euro. Per questo i carabinieri della Stazione Salaria, a Roma, hanno denunciato a piede libero 25 persone, tutti cittadini stranieri di varie nazionalità.

I militari dell'Arma, al termine di una attività di indagine, hanno accertato che nel periodo compreso tra luglio e settembre di quest'anno, la totalità delle persone denunciate non era in possesso del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, percependo indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo di 116.700 euro. (ANSA).