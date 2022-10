Festa di Roma, nove dialoghi sul futuro del cinema italiano

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - La Fondazione Cinema per Roma in partnership con Anica promuove una serie di incontri dal titolo "Dialoghi sul futuro del cinema italiano" che si terranno nel corso della 17/a edizione della Festa del Cinema di Roma (13-23 ottobre). Le nove conversazioni saranno aperte al pubblico, ai media e a tutti gli accreditati: si tratterà di un'occasione per raccogliere i punti di vista degli operatori su temi riguardanti il mondo del cinema, i suoi mestieri e i suoi comparti, che finora non avevano trovato uno spazio di approfondimento strutturato. Il primo appuntamento, "Dialogo tra direttori di festival", si terrà mercoledì 12 ottobre alle 16 nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: l'incontro, moderato da Gian Luca Farinelli, presidente della Fondazione Cinema per Roma e direttore della Cineteca di Bologna, vedrà protagonisti Alberto Barbera (direttore della Mostra del cinema di Venezia), Carlo Chatrian (direttore artistico del Festival internazionale del cinema di Berlino), Thierry Frémaux (delegato generale del Festival di Cannes) in videoconferenza, Paola Malanga (direttrice artistica della Festa del Cinema) e Giona A.

Nazzaro (direttore artistico del Locarno Film Festival). I successivi dialoghi si terranno fino al 22 ottobre al Maxxi (alle 15.30) e ospiteranno produttori, registi, sceneggiatori, distributori cinematografici, emittenti televisive, streamers, distributori internazionali e attori: modereranno Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, e Laura Delli Colli, presidente del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici Italiani - Premi Nastri d'argento e membro del Cda della Fondazione Cinema per Roma. (ANSA).