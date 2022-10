Chiesa: a Roma il Festival missionario il 15 ottobre

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 10 OTT - Un "Festival missionario" con le testimonianze di chi annuncia il Vangelo in giro per il mondo, nel cortile del Palazzo Lateranense; e poi la veglia missionaria, nella basilica di San Giovanni in Laterano.

Promossi dalla diocesi di Roma, si terranno sabato 15 ottobre, in occasione dell'ottobre missionario e della Giornata missionaria mondiale. La veglia sarà presieduta dal vescovo Benoni Ambarus, delegato diocesano per la Carità e per i Migranti, che consegnerà il mandato missionario a diciotto religiose e religiosi appartenenti a diversi istituti, che nel corso dell'anno partiranno per la missio ad gentes.

"I doni ricevuti vanno condivisi. Un missionario non è altro che colui che va a condividere il dono della fede. E la cooperazione missionaria è sempre condivisione da entrambe le parti, scambio di fecondità reciproca", riflette il vescovo Ambarus. "Nel corso degli ultimi trent'anni i missionari ad gentes sono purtroppo in costante decrescita - rileva il presule -. La Chiesa è per sua natura missionaria; è necessario dunque un sussulto di missionarietà, perché una Chiesa che non ha missionari è una Chiesa sterile".

Suor Elisa Kidane, che dirige il Centro missionario diocesano, sottolinea che "il Papa ci ricorda che la missionarietà non è mai protagonismo, ma è l'impegno a rendere conosciuta la Buona Notizia, che noi dobbiamo narrare con la nostra vita. Ben venga, una volta l'anno, un mese missionario, che ci scuota dall'apatia e che ci inviti a prendere sul serio le parole di Papa Francesco, che costantemente ci invita a uscire e ad incontrare l'umanità dolente". Verranno ricordati anche i tanti laici, religiose, religiosi e sacerdoti, uccisi mentre portavano l'annuncio del Vangelo in contesti difficili.

Il pensiero della direttrice del Centro missionario, comboniana, va in particolare alla consorella suor Maria De Coppi, uccisa a Chipene, in Mozambico, nella notte tra il 6 e 7 settembre scorso. "La morte di suor Maria ci ricorda che sono ancora tante le persone che soffrono e muoiono a causa di ingiustizie - osserva la religiosa -, che tanto lavoro c'è ancora da fare, da parte di tutti". (ANSA).