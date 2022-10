Le tele di Giorgio,ragazzo speciale, in piazza grazie agli amici

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Metti un ragazzo speciale a dipingere e disegnare, metti un gruppo di giovani che "adottano" il loro amico speciale e costruiscono attorno al loro bar, "Angolo Trieste", una mostra en plen air. Metti questa storia di straordinaria amicizia in una piazza di Roma dove gli amici di Giorgio, molti dei quali impegnati nella solidarietà con la ong Manalive, hanno deciso di dedicare al loro artista preferito una "personale" con una trentina di opere esposte dalle 18 di sabato 15 ottobre a Piazza Trento in una mostra che prende il nome da un suo disegno: "Taxi Gigante".

Il ragazzo speciale è Giorgio Bianca, ha 23 anni, ed è autistico. Nato a Siracusa, ma residente a Roma dal 2004, da piccolo non parlava ma amava disegnare. Occhio raso al foglio, i suoi tratti erano diversi da come li avrebbero fatti gli altri: partiva dalla polvere del terreno e dal piede per disegnare ad esempio un corridore. Ma quando, dopo varie terapie, ha cominciato a parlare, Giorgio ha smesso di disegnare. Finito il liceo linguistico, tre anni fa si è iscritto all'Accademia delle Belle Arti di via di Ripetta. Ma a causa del lockdown ha potuto frequentare poco e ripiegare su lezioni online, più idonee alla teoria. Giorgio da tre anni ha ripreso in mano la sua arte: dipinge su tela, disegna, crea con la computer art. E' seguito dai maestri Salvo Bonnici e Pamela Pagano e frequenta il gruppo di artisti "Ultrablù". Ha già esposto a Modica, Palazzolo Acreide e una sua opera è attualmente in mostra a Palermo nell'ambito della collettiva "Artisti per la pace".

Le opere che saranno esposte a Piazza Trento nel "Taxi Gigante" raccontano tutto il percorso artistico di Giorgio e la grande amicizia di un gruppo di giovani che ha scelto di valorizzare la diversità e farne una risorsa capace di arricchire la comunità. Giorgio è diventato la mascotte di questo gruppo di under 30, che hanno chiesto al municipio, per un giorno, che la piazza potesse essere "riservata" alla mostra delle opere del loro amico. Sabato dalle 18 Piazza Trento sarà un "Taxi Gigante" carico di arte, colore, piacere di vivere e stare tutti assieme per conoscere l'arte di Giorgio. E chi vorrà, con un'offerta, potrà anche portar via una delle sue opere. (ANSA).