Ecco 'Bentornato Volley', a Roma festa bambini con Lucchetta

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Quasi 800 bambini e un pieno di entusiasmo nel cuore di Villa Borghese. La pallavolo ha "invaso", in un clima di festa e di partecipazione, la location di Piazza di Siena con "Bentornato Volley S3", evento organizzato dalla FIPAV Roma del presidente Claudio Martinelli in collaborazione con il Municipio II e l'assessore allo sport, grandi eventi, moda e turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato. I piccoli atleti delle oltre 200 società pallavolistiche del territorio hanno giocato su 50 campi allestiti all'interno del parco, condividendo una domenica di festa con le loro famiglie e con il campione del mondo della "Generazione dei Fenomeni" Andrea Lucchetta. "Dai Fori Imperiali alle Terme di Caracalla, passando per i parchi e le ville più belle della città e arrivando al mare di Ostia: stiamo portando le feste di pallavolo dei bambini in ogni luogo del nostro territorio, vogliamo raggiungere ogni Municipio con i nostri bambini" ha dichiarato Martinelli. Durante la mattinata Lucchetta ha giocato con i bambini e si è concesso a selfie e autografi con grandi e piccoli. "Lo sport deve invadere la nostra città - ha dichiarato Onorato - dobbiamo spingere le nuove generazioni a tornare nei parchi e negli spazi comuni dopo due anni di pandemia. Grazie allo sport e alla pallavolo, una disciplina di valori e di vittorie, vogliamo promuovere stili di vita sani". (ANSA).