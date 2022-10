REF, LaHasna e Nava aprono LineUp! a Roma

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Dall'8 al 10 ottobre Romaeuropa Festival presenta la seconda edizione di LineUp!, la rassegna che riunisce alcuni dei nomi femminili più interessanti della nuova scena musicale italiana. LineUp! è un viaggio musicale nel segno dell'inclusività e della parità di genere con uno sguardo rivolto alle narrazioni e alle nuove identità veicolate dalle sonorità pop e urban. Tre giorni che vedranno protagoniste al Mattatoio le nuove voci della scena contemporanea, dall'elettronica al jazz fino all'R'n'B. Il via l'8 ottobre alle 21 con la cantante e performer italo-marocchina LaHasna, classe 1993 e già artista selezionata da MTV New Generation insieme al producer Salam Carther.

A seguire le sonorità contaminate di Nava, la cantautrice italo persiana stanziatasi da diversi anni a Milano dove si è fatta conoscere grazie all'originale mix di suoni su cui si muove, dal pop alla dance culture, da Lana Del Rey all'immaginario ipnotico che guarda per lo più alla scena elettronica, tra tutti Apparat, e grazie anche alla collaborazione visiva con gli artisti multidisciplinari Matteo Strocchia e Marco Servina. Producer, songwriter e polistrumentista, figlia di due culture diverse (madre italiana e padre arabo), nata in Tunisia, cresciuta a Napoli e ora di stanza a Parigi, LNDFK sarà live domenica 9 ottobre tra jazz, neo-soul e R'n'B. Uno stile sofisticato e internazionale nel quale interseca eleganti derive R&B, pop e arrangiamenti d'altri tempi in un equilibrio perfetto di tradizione e sperimentazione, il 9 ottobre alle 22 c'è la cantautrice e producer Joan Thiele, origini metà italiane e metà svizzero-colombiane, cresciuta tra Cartagena e l'Italia.

Il 10 ottobre il progetto Eclissi Talk di Pietro Turano i racconti dell'omonimo ciclo di podcast (disponibile su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Deezer). Sei puntate dedicate a storie di autodeterminazione e rivincita di sei persone lgbtq+. A chiudere LineUp! il 10 ottobre alle 21, la tappa romana dell'XXL tour di Elasi, cantautrice, compositrice e producer alessandrina che viaggia per mondi reali e immaginari.

(ANSA).