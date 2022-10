'Napoli signora', omaggio a La Capria per il centenario

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Per celebrare il centenario della nascita di Raffaele La Capria, il grande scrittore e sceneggiatore napoletano scomparso poco più di tre mesi fa a 99 anni, lunedì 10 ottobre alle 18.30 verrà riproposto alla Casa del Cinema NAPOLI SIGNORA, un programma tv del 2014 di Fabrizio Corallo in cui l'indimenticabile romanziere autore di capolavori come FERITO A MORTE si confronta con Renzo Arbore, animando un appassionato e sincero omaggio alla città e alla sua vita culturale raccontate da punti di vista distinti e al tempo stesso convergenti.

Al termine della proiezione, alle 19.30, la figura di La Capria e la sua attività nella letteratura e nel cinema verranno rievocati attraverso interventi e testimonianze di Miguel Gotor, assessore alla cultura di Roma Capitale, Renzo Arbore, Paolo Virzì, Francesco Siciliano, Fabrizio Corallo e di altri amici e colleghi. (ANSA).