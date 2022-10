Ema Stokholma, la mia disavventura con un taxi a Roma

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Se sapevo che pagavi con il Pos non ti portavo a casa": così si è sentita rispondere Ema Stokholma dal conducente di un taxi di Roma quando, a fine corsa, ha mostrato la carta di credito per pagare. A raccontare l'accaduto è stata la stessa dj e conduttrice radiofonica, da stasera tra i concorrenti della 17/a edizione di Ballando con le Stelle al via su Rai1, con una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

"Stazione taxi Roma - dice Ema Stokholma - Un'ora per trovarne uno. Arrivo a casa e chiedo di pagare con il pos. Mi risponde che se lo sapeva prima non mi portava a casa". Nel filmato, intanto, si sente il tassista lamentarsi del fatto di aver incassato solo 50 euro in contanti poiché tutti i suoi clienti hanno pagato con la carta. "Ma le sembra normale? adesso si ricorda della ricevuta perché le sto facendo il video", conclude Ema Stokholma. (ANSA).