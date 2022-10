Lascia il vescovo di Viterbo, Papa nomina mons. Piazza

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 07 OTT - Papa Francesco ha accettato la rinuncia all'incarico del vescovo di Viterbo, mons.

Lino Fumagalli, nominando come suo successore mons. Orazio Francesco Piazza, già alla Diocesi di Sessa Aurunca. Questi è membro del Dicastero delle Cause dei Santi, nonché membro della Commissione per la Dottrina della Fede, l'Annuncio e la Catechesi presso la Conferenza Episcopale Italiana. Monsignor Fumagalli ha compiuto 75 anni lo scorso maggio ed aveva quindi espresso a Bergoglio la rinuncia dall'incarico per raggiunti limiti di età. (ANSA).