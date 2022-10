Incendio vicino stazione Termini a Roma, nube fumo su centro

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Una grande nube di fumo ha lambito nel pomeriggio la stazione Termini a Roma. Una prima segnalazione arrivata alla sala operativa della polizia parlava del giaciglio di un senzatetto andato a fuoco, in realtà dai vigili del fuoco si è appreso che a bruciare sono stati dieci motorini parcheggiati in via Marsala. Un forte odore acre e un'estesa nuvola grigia si è quindi sprigionata dalla plastica e dalla gomma dei ciclomotori invadendo una parte del centro.

Molte le volanti e le squadre dei vigili del fuoco intervenute. Finora non sono stati segnalati feriti, ma soltanto una donna soccorsa per intossicazione. Il bar 'Binario Zero' a via Marsala è stato evacuato. La polizia scientifica è al lavoro per i rilievi. (ANSA).