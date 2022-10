Europa League: Sturm Graz-Lazio 0-0

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Sturm Graz e Lazio hanno pareggiato 0-0 in una partita della terza giornata del girone F di Europa League. A Graz, i biancocelesti hanno così colto il primo pareggio - dopo la vittoria sul Feyenoord e la sconfitta col Midtjylland -, salendo a quattro punti in classifica, come gli austriaci. Una rete realizzata da Immobile a una decina di minuti dalla fine della partita è stata annullata dal Var, che ha rilevato la posizione di fuorigioco dell'attaccante. (ANSA).