Atac, proseguono lavori binari metro A e tram 8

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Proseguono, secondo quanto previsto dal programma dei lavori, le attività per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria della linea A della metropolitana iniziati lo scorso 4 luglio. Nei primi tre mesi di cantiere - informa Atac- sono stati sostituiti oltre quattro chilometri di binari nella tratta Anagnina-Arco di Travertino. Il rinnovo, che comprende la sostituzione delle rotaie, delle traverse e della massicciata, si è reso necessario visto che nella tratta Anagnina-Ottaviano le infrastrutture erano quelle originali, che risalgono alla fine degli anni 70.

La durata complessiva dei lavori è prevista in diciotto mesi dalla data di inizio del cantiere. Al termine l'infrastruttura della linea sarà rinnovata, conducendo a un significativo miglioramento delle condizioni generali di erogazione del servizio.

Sempre dal 4 luglio, inoltre, - informa sempre Atac- sono in corso anche i lavori per il rinnovo dell'infrastruttura della linea tram 8. Le attività si stanno svolgendo secondo quanto previsto dai programmi. Fino ad oggi sono stati aperti cinque cantieri lungo il tracciato che hanno già permesso di sostituire circa due chilometri di binari.

Per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori e ricordare come si svolgerà il servizio su metro A e sulla linea tram 8 per tutta la durata dei cantieri, ATAC ha realizzato due video informativi. (ANSA).