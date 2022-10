Lezioni di Storia, la 'Forza delle Idee' da Augias a Barbero

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Saranno dedicate alla 'Forza delle Idee' le Lezioni di Storia che tornano all'Auditorium Parco della Musica di Roma dal 13 novembre 2022 al 26 marzo 2023. Nove incontri che saranno preceduti da un appuntamento speciale, il 26 e 27 ottobre, dedicato ai 100 anni dell'anniversario della marcia su Roma, a cura di Emilio Gentile.

Ad aprire le lezioni sarà il 13 novembre Laura Pepe che parlerà di giustizia attraverso la figura mitica di Antigone e la sua tragica parabola. Chiuderà il ciclo, ideato dagli Editori Laterza e realizzato in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma, Alessandro Portelli che il 26 marzo ricostruirà l'idea di speranza secondo Bruce Springsteen, dal fallimento del sogno americano all'ottimismo del rock and roll.

Gli altri protagonisti delle lezioni, introdotte come di consueto da Paolo Di Paolo, saranno Corrado Augias che parlerà di fratellanza, Stefano Mancuso dell'evoluzione, Alessandro Vanoli che s'interrogherà sull'idea di Occidente e sulla figura di Cristoforo Colombo, Guido Barbujani che condurrà il pubblico alla scoperta di Cesare Lombroso e del concetto di 'razza umana', Valeria Palumbo che rifletterà sul concetto di amore, Chiara Colombini che racconterà Ferruccio Parri e la sua idea di libertà e Alessandro Barbero che spiegherà la povertà secondo Madre Teresa di Calcutta. (ANSA).