Covid: Vaia, mettere in sicurezza luoghi socialità

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Si devono mettere in sicurezza i luoghi della socialità, lì dove il contagio Covid si espande.

Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Salvo non pensare, ed inorridisco, al ritorno alle restrizioni. Uno scenario che il paese non può permettersi. Il nuovo governo ponga la sicurezza dei luoghi della socialità tra le priorità al centro delle sue azioni programmatiche". Così il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, rilanciando la necessità di un intervento specifico sulle scuole, trasporti pubblici, cinema, teatri, centri anziani e oratori in vista dell'inverno. (ANSA).