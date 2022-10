Attentato Sinagoga: libro Gady Tachè in tutti licei Lazio

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Il libro di Gadiel Gaj Tachè "Il silenzio che urla. L'attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982", da quanto si apprende, sarà distribuito in tutte le scuole superiori della regione Lazio, "in brevissimo tempo".

La decisione arriva a pochi giorni dal quarantesimo anniversario della tragedia che sconvolse non solo la Capitale ma l'Italia intera. (ANSA).