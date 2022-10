Roma: Atac, bando per assumere 350 autisti

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Atac ha pubblicato il bando per selezionare i conducenti che costituiranno il bacino, fino a 350 candidati, dal quale l'azienda attingerà per le assunzioni relative al biennio 2023/24.

"Le assunzioni dei conducenti per il prossimo biennio avverranno pertanto impiegando le candidature selezionate e costituenti tale bacino: di volta in volta Atac assumerà pescando dal bacino i quantitativi di conducenti necessari in funzione delle esigenze di esercizio. E' il primo passo della strategia che Atac sta costruendo in vista del prossimo anno, quando partirà il nuovo piano industriale che rinnoverà e rilancerà l'azienda", spiega Atac..

Tutte le informazioni inerenti la selezione sono disponibili sul sito Atac. (ANSA).