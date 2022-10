Decine di bollette bruciate a sit-in a Roma,'ladri di Stato'

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Decine di persone si sono riunite a Roma in un sit-in davanti alla sede della Cassa Depositi e Prestiti, bruciando in un falò improvvisato le bollette della luce e del gas e intonando lo slogan: "ladri di Stato, restituite quello che avete rubato". L'iniziativa, organizzata dai sindacati di base di Usb presenti con diverse bandiere, si è svolta anche in altre città, come hanno spiegato gli stessi manifestanti. "Gli unici che non posso aumentare niente sono coloro che vivono di salario e di lavoro", è stato gridato dai megafoni al sit-in.

"Siamo in tutta Italia davanti alle maggiori aziende dell'energia e alle sedi dei loro maggiori azionisti, a partire da Cassa Depositi e Prestiti, che in questa crisi si stanno arricchendo come mai prima", ha spiegato l'Usb. (ANSA).