Globe Theatre, attività riprendono al teatro Olimpico

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Il direttivo di Politeama, insieme con il direttore artistico Nicola Piovani e tutto lo staff del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti rinnovano la loro vicinanza alle ragazze, ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti per il doloroso incidente occorso presso il teatro. A tale proposito - scrivono in una nota - "vogliamo ancora una volta ringraziare tutti coloro che hanno prestato i primi immediati soccorsi, in particolare i vigili del fuco che erano presenti in servizio allo spettacolo. Il 22 settembre, per i sopracitati motivi, la stagione teatrale del Globe Theatre si è interrotta bruscamente. In questi tristi giorni siamo stati sommersi da una grande solidarietà da parte del pubblico che ci ha dimostrato il suo affetto e la sua stima. Molti docenti che avevano organizzato la presenza delle loro classi alle rappresentazioni di Othello (in programmazione al Globe dal 28 settembre) hanno voluto fortemente, e con grande partecipazione, confermare la loro presenza nel caso fossimo riusciti a trovare un palcoscenico disponibile ad accogliere l'iniziativa. Tutto questo ci ha ulteriormente motivati a cercare di recuperare le repliche che avremmo dovuto annullare.

Grazie alla tempestiva e generosa disponibilità del Teatro Olimpico di Roma, in cui peraltro era già prevista in cartellone la presenza di due nostre produzioni ("La Dodicesima notte" e "Pippi Calzelunghe"), abbiamo individuato presso lo stesso, la sede più idonea in cui tentare di recuperare una parte della programmazione. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i teatri che ci hanno dimostrato solidarietà e ci hanno offerto ospitalità; un grande sostegno a non rinunciare agli impegni col nostro pubblico e con i nostri lavoratori". Politeama con la famiglia Proietti, la vedova Sagitta e le figlie Susanna e Carlotta, si augurano "che il Globe possa riprendere al più presto la sua attività in totale sicurezza". (ANSA).