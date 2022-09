Da geografia a gaming, torna festival letteratura di viaggio

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Circa 100 autori, nazionali e internazionali, ospitati in luoghi d'eccezione: Palazzetto Mattei a Villa Celimontana, sede della Società Geografica Italiana (il 29 settembre), Casa delle Letterature, in collaborazione con Biblioteche di Roma (il 30 settembre), e Palazzo Merulana, in collaborazione con Coopculture (il 1 e il 2 ottobre). Ben 50 eventi distribuiti in 4 giornate con incontri, premi, laboratori, passeggiate e mostre in cui esplorare il mondo del racconto di viaggio dalla geografia all'antropologia, dalla filosofia alla storia, dalla letteratura al giornalismo, dalla fotografia al cinema, dalla musica al fumetto e al gaming.

Torna fino al 2 ottobre il Festival della Letteratura di Viaggio (www.festivaletteraturadiviaggio.it). Avviato nel 2008 da Società Geografica Italiana Onlus, è organizzato dall'associazione Cultura del Viaggio, con la direzione artistica di Antonio Politano, e promosso da Roma Capitale.

Tra i protagonisti di questa edizione: Dacia Maraini, Umberto Galimberti, Luca Mercalli, Lucio Caracciolo, Paolo Di Paolo, Andrea Riccardi, Tim Parks, William T. Vollmann, Paweł Smoleński, Rene Maisner Kapuścińska, Lorenzo Cremonesi, Alberto Negri, Gabriele Micalizzi, Marica Di Pierri, Caterina Bonvicini, Maura Gancitano, Marilù Oliva, Attilio Brilli, Giuseppe Culicchia, Matteo Nucci, Giuseppe Catozzella, Paolo Pecere, Federico Pace, Pietro Del Soldà, David Monacchi, Eleonora Marangoni, Lorenzo Pavolini, Fabio Viola, Niccolò Scaffai, Alessandro Vanoli, Gianluca Caporaso. Presenti anche Unesco, Survival International, Fridays for Future, Casetta Rossa, Legambiente, Lonely Planet Italia, Touring Club Italiano, IED e molti altri.

Un ricco calendario di appuntamenti con tante celebrazione di anniversari, come il centenario della nascita di Giorgio Manganelli e Pier Paolo Pasolini, i 50 anni dalla pubblicazione de Le città invisibili di Italo Calvino, i 150 anni dalla partenza per il Giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, il 500/o anniversario della prima circumnavigazione del globo di Magellano raccontata da Antonio Pigafetta, il 50/o anniversario della Convenzione dell'Unesco per il Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale. (ANSA).